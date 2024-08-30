ВСУ атаковали три населенных пункта Белгородской области
Гладков: ВСУ атаковали Петровку, Бочковку и Горьковской в Белгородской области
Украинские боевики утром в пятницу нанесли удар по трем населенным пунктам в Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По предварительным данным, пострадавших нет, отметил он. В селе Петровка в Белгородском районе в результате сбросов взрывных устройств с БПЛА в частном доме пробита кровля, выбиты окна. Хозяин дома от медицинской помощи отказался.
«В результате падения дрона в селе Бочковка с последующей детонацией повреждения получило помещение на территории сельскохозяйственного предприятия. В поселке Горьковский Грайворонского городского округа после удара FPV-дрона пробита крыша частного домовладения», — добавил Гладков.
Ранее стало известно, что силы ПВО в течение ночи сбили четыре украинских беспилотника на окраине Калуги. Губернатор Владислав Шапша заявлял, что на место падения обломков выехали экстренные службы.