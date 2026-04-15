Российские силы ПВО сбили 19 вражеских беспилотников за восемь часов

Российские силы ПВО начиная с 09:00 по московскому времени сбили 19 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Их уничтожили над Белгородской, Курской, Ростовской областями, а также Башкирией и акваторией Черного моря.

В Стерлитамаке из-за падения обломков беспилотника начался пожар в промышленной зоне. При его ликвидации погиб водитель пожарной охраны одного из предприятий. Сейчас возгорание удалось потушить, экологические показатели в районе промзоны остаются в норме.

Кроме того, в селе Мешковое Белгородской области от удара дрона пострадал водитель «Газели». Его отправили в областную больницу. Автомобиль тоже получил повреждения.