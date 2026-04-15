В Стерлитамаке ликвидировали последствия падения БПЛА на территории предприятия

В Стерлитамаке ликвидировали последствия падения беспилотника на территорию промышленного предприятия. Об этом сообщил глава администрации городского округа Эмиль Шаймарданов в телеграм-канале .

«Работают все городские службы. Последствия падения обломков ликвидированы», — написал он.

Специалисты Министерства природопользования и экологии Башкортостана провели мониторинг качества воздуха с использованием передвижной лаборатории — все показатели оказались в пределах нормы.

Шаймарданов добавил, что в городе продолжается круглосуточный контроль состояния воздуха с помощью автоматизированных станций. Он пообещал встретиться с семьей погибшего и совместно с предприятием оказать необходимую помощь.

Глава Башкортостана Радий Хабиров сообщил, что в результате атаки беспилотников на промышленную зону Стерлитамака погиб водитель пожарной охраны одного из предприятий. По его словам, целью удара стала промзона, где после падения обломков произошло возгорание.