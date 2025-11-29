Военные нанесли мощный удар «Искандерами» и «Кинжалами» по объектам ВПК Украины

Российские военные нанесли удары по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса и энергетическим объектам. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Как уточнили в оборонном ведомстве, Вооруженные Силы РФ нанесли удар высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям ВПК и объектам энергетики Украины в ответ на атаки Украины по гражданским объектам в России.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — подчеркнули в МО.

Как сообщил Telegram-канал WarGonzo, Киев подвергся масштабной ночной атаке с применением дронов и ракет. Воздушная тревога в столице была объявлена около 22:55 по местному времени.

Местные СМИ и мониторинговые системы сообщают, что в ходе атаки использовались ударные беспилотники разных типов, а также баллистические и крылатые ракеты. По некоторым данным, в один момент в сторону Киева летело до 150 воздушных целей.

По предварительным данным, в масштабной атаке было задействовано: свыше 350 БПЛА разных типов («Герань-2», «Герань-3», «Гарпия-А1», «Гербера», Shahed); около 38 ракет Х-101 и «Искандер-К»; семь ракет «Кинжал», выпущенных с семи МиГ-31К; примерно шесть ракет «Искандер-М».

В Киеве и Киевской области были атакованы объекты энергетики. Под удар попали ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и Трипольская ТЭС. Из-за этого в некоторых районах отключили электричество.

Вооруженные силы России за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по объектам на Украине. Атаке подверглись предприятия, входящие в украинский оборонный комплекс, а также объекты топливно-энергетического сектора, транспортной и портовой инфраструктуры, задействованные в интересах ВСУ.