Российские штурмовики захватили «подземный город» ВСУ

Бойцы штурмовых подразделений группировки «Восток» ВС РФ обнаружили и захватили «подземный город» ВСУ в ДНР. Об этом сообщил Telegram-канал «Узел связи».

Авторы канала опубликовали кадры штурма подземного укрытия ВСУ.

«Бойцы скрытно подходят к опорному пункту противника, технику не используют, чтобы шум мотора их не выдал. Начинается штурм, врага закидывают гранатами», — говорится в сообщении.

В сводке также отметили, что захваченный опорник ВСУ — это капитально возведенная сеть подземных туннелей, и выбить врага оттуда можно только в ближнем бою. Бойцы этого подразделения успешно взяли не один десяток украинских опорников. Они считаются одними из лучших штурмовиков группировки «Восток».

Больше никаких подробностей не приводится. Неизвестно, на каком направлении в зоне спецоперации находится захваченное российскими военными подземное укрытие украинских боевиков.

Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал, что ВСУ начали строить укрепрайоны с бетонными бункерами в ДНР и Запорожской области.