Российские штурмовики взялись за населенные пункты под Казачьей Лопанью

Марочко: ВС России после взятия Щербаковки начали бои за Бугаевку и Кудиевку

После освобождения Щербаковки в Харьковской области штурмовые подразделения Вооруженных сил России устремились к Казачьей Лопани. Начались бои за населенные пункты к юго-востоку от поселка, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«Сейчас, по той информации, которая мне поступает, наши военнослужащие уже начинают выбивать украинских боевиков из двух населенных пунктов — это Бугаевка и Кудиевка», — сказал он.

Оба населенных пункта находятся к юго-востоку от Казачьей Лопани. Этот поселок считается крупным логистическим узлом Вооруженных сил Украины в Харьковской области.

Ранее Марочко сообщил о продвижении российских подразделений от взятого в августе села Водяного. Штурмовики вышли на северные окраины Ольховатки и начали борьбу за автодорогу.