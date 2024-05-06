Российские штурмовики сорвали попытку эвакуации бойцов ВСУ из Архангельского | 360°

Спецоперация 06 мая 2024, 02:16 Российские штурмовики сорвали попытку эвакуации бойцов ВСУ из Архангельского «РВ»: штурмовики «Лавины» уничтожили БТР М113 с боевиками ВСУ под Архангельским РИА «Новости»

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Российские штурмовики из батальона «Лавина» 132-й бригады уничтожили американский бронетранспортер М113 и пытающихся эвакуироваться украинских боевиков в боях за населенный пункт Архангельское в ДНР. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Под натиском российских бойцов украинские боевики решили отступить, бросив позиции. За ними прибыл американский БТР М113, чтобы эвакуировать.

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На тот момент российские штурмовики «Лавины» уже вплотную подошли к вражеским позициям, открыв огонь из всего оружия, имеющегося в их арсенале.

«После двух выстрелов гранатомета боевики так и не отказались от своих намерений сесть в БТР: их накрыло огнем прямо во время погрузки. Выживших ВСУшников добили штурмовики, закинув гранату прямо внутрь техники», — уточнил канал.

Ранее российское Минобороны сообщило, что группировка «Центр» освободила Очеретино и поразило формирования двух механизированных бригад ВСУ возле населенных пунктов Новгородское и Архангельское в ДНР.