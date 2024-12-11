Российские штурмовики продвинулись в Волчанске

Движение штурмовиков ВС России отмечается в Волчанске. Об этом РИА «Новости» сообщил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

«Движение наших штурмовых групп отмечается в Волчанске. Работа ведется в целом по всем направлениям», — заявил он.

По словам Ганчева, зачистка региона потребует некоторого времени.

Ранее глава ВГА сообщил, что ВС России сосредоточились на продвижении по трем направлениях в Харьковской области, в том числе Купянском и Боровском. Третий участок фронта — Липцы и Волчанск. При этом ВСУ стянули резервы к северу и попытались контратаковать, но российские бойцы сдержали их и продолжили вести бои.

Тактических успехов удалось добиться в районе сел Колесняковка и Кругляковка. ВС России уже занялись зачисткой населенных пунктов близ Лужковки, заявил Ганчев.