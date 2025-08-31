Офицер ВСУ Ткачук признал нависшую над Купянском угрозу
Над Купянском нависла серьезная угроза, заявил украинский офицер Андрей Ткачук. Слова военного ВСУ передали авторы Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
По словам офицера ВСУ, российские войска стянули на этом направлении значительные резервы, готовясь к штурму.
«В тот час, пока все кричали за Сумщину, россияне акцентовали свою увагу на Купянск. И сейчас над Купянском огромная угроза», — заявил Ткачук.
Ранее о подготовке к блокировке Купянска заявил начальник Генштаба российских войск Валерий Герасимов. Группировка российских войск «Запад» освободила около половины районов города. По словам Герасимова, на других участках боевых действий в Харьковской области российские войска продолжили наступление и освобождение населенных пунктов.