Российские штурмовики обратили в паническое бегство бойцов ВСУ

Группа российских штурмовиков под командованием лейтенанта Руслана Попкова вместе с артиллеристами уничтожила опорный пункт ВСУ в ходе зачистки лесного мотива, обратив боевиков в бегство. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

Штурмовики провели разведку местности с применением квадрокоптера и обнаружили опорник ВСУ с глубокоэшелонированной обороной. Им удалось незаметно подобраться к позициям украинских боевиков.

«Обезвредив минные заграждения, а затем, используя рельеф местности, укрывающий от огня противника, группа заняла удобную, обзорную огневую позицию в готовности атаковать», — уточнили в военном ведомстве.

После этого штурмовики провели доразведку и передали координаты средств поражения ВСУ артиллеристам. В результате артудара были уничтожены замаскированная огневая точка и наблюдательный пункт противника. Сам командир группы в ходе боя ликвидировал двух бойцов ВСУ.

В Минобороны отметили, что опорник ВСУ уничтожили благодаря грамотным действиям штурмовиков. Тем самым российские бойцы создали условия для продвижения второго эшелона подразделений ВС РФ.

Ранее российский офицер Дмитрий Иванов разминировал участок с самодельными взрывными устройствами, позволив штурмовикам ВС РФ нейтрализовать пункт управлениями БПЛА ВСУ.