Минобороны рассказало о подвиге капитана Иванова

Российский офицер разминировал участок с самодельными взрывными устройствами на одном из направлений в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны России .

Капитан Дмитрий Иванов командует инженерно-саперным взводом. Его отряду поставили задачу уничтожить пункт управления беспилотников ВСУ.

Украинские военные заминировали подходы к укрытию, рассчитывая на то, что самодельные взрывные устройства не позволят российским бойцам подойти на дистанцию атаки.

Иванов пошел на разведку сам, он быстро обнаружил взрывные устройства и обезвредил их. Солдаты ВСУ ничего не заметили. В результате российские штурмовики получили свободный доступ к объекту.

Военные нейтрализовали точку управления и запуска беспилотников.

Артиллерист российской армии Перевозчиков ранее рассказывал, что украинские солдаты начали маскировать мины под пачки сигарет и мыльницы.