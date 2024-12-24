Штурмовики мотострелкового соединения группировки «Центр» во время захвата одного из опорных пунктов на Кураховском направлении в ДНР атаковали польских наемников в самый неожиданный для иностранцев момент. Об этом рассказал командир штурмовой роты Стефан Сазонов с позывным Кобра в беседе с РИА «Новости» .

«Они не были готовы встретиться с нами. <…> Мы подошли к опорному пункту, они сидели чай пили и не успели сработать, мы сказали им: „Подымайте руки в гору, сдавайтесь“, а они по-русски не соображают», — заявил военный.

Кобра рассказал, что один из наемников сразу сдался, а второй пытался отстреляться. В итоге обоих ликвидировали.

По мнению офицера, только 15-20% наемников имеют хорошую подготовку. При этом руководство дает иностранцам оружие, технику и амуницию, которые лучше, чем у остальных украинских военных.

Ранее мобилизованный младший лейтенант Павел Салий рассказал, что наемникам в рядах ВСУ платят в семь раз больше, чем обычным солдатам. По его словам, мобилизованные украинцы ежемесячно получают от 20 тысяч гривен, а иностранцы — 3,5 тысячи долларов.