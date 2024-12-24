Пленный боец ВСУ Салий: наемники получают в 7 раз больше мобилизованных

Наемники в рядах ВСУ получают в семь раз больше украинских солдат. Об этом РИА «Новости» рассказал попавший в плен в селе Трудовое в ДНР мобилизованный младший лейтенант Павел Салий.

«В учебке в Старочах, кроме нас, также находится иностранный легион. Иностранный легион — это контрактники, условно говоря наемники, которые проходят обучение солдатское в нашем полигоне», — заявил он.

Военный узнал, что зарплата наемников составляет 3,5 тысячи долларов в месяц (около 355 600 рублей). При этом обычные военнослужащие на Украине ежемесячно получают от 20 тысяч гривен (примерно 48 500 рублей).

Ранее стало известно, сколько украинское руководство платит снайперу из Новой Зеландии Джордану О’Брайену, против которого в России возбудили уголовное дело о наемничестве. Зарплата иностранца составила 450 тысяч рублей. Он присоединился к ВСУ в 2022 году.