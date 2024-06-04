Российские штурмовики дважды водружали флаг при освобождении села Нетайлово

Российские бойцы из 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса «Южной» группировки войск дважды водружали флаг своего подразделения над освобожденным поселком Нетайлово в ДНР. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на видео, предоставленное Минобороны РФ.

Штурмовые отряды сначала зашли малыми группами при поддержке бронетехники и беспилотников со стороны населенного пункта Первомайское, который ранее освободили.

Бойцы заняли позиции украинских боевиков, которых во время боя выбили из окопов и блиндажей. После зачистки местности водрузили флаг на здании поселковой администрации.

По словам замкомандира штурмового взвода с позывным Газ, бойцы поставили флаг батальона «Сомали», правда, его снесли первым же дроном. После этого он его снова поднял и поставил еще выше.

Газ также поблагодарил командирам за хорошее руководство, которое помогло им не только занять административное здание, но и дальше продвинуться.

По его словам, водружение флага на освобожденных территориях и в населенных пунктах укрепляет боевой дух не только военных.

«Поднятие флага — это уже что-то означает. Флаг — это, значит, флаг. Флаг — это победа!» — подчеркнул он.

В конце мая военное ведомство сообщало, что село Нетайлово перешло под контроль подразделений группировки войск «Центр».