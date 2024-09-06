Удар авиабомбой заживо похоронил взвод украинских боевиков и наемников в Часовом Яре

Подразделения ВС РФ нанесли удар авиабомбой «ФАБ» по украинским боевикам и наемникам в Часовом Яре. Данные об этом привел в своем Telegram-канале подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«На Донецком направлении заживо похоронили взвод украинских боевиков и наемников. В ходе освободительных действий населенного пункта Часов Яр, наши штурмовики вышли к многоэтажному зданию, в котором укрылись боевики», — рассказал он.

Из бывшего жилого здания украинские боевики сделали хорошо укрепленный опорный пункт с «разветвленной системой сообщений и огневых точек». ВКС России ударили по объекту фугасной авиабомбой. В результате огневого поражения здание уничтожили. Предварительно, под завалами оказались более 30 боевиков. Украинская сторона не проводила эвакуационно-спасательные мероприятия.

Российские военные разгромили ВСУ в Райгородке под Краматорском. Как сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, там проходила ротация украинских подразделений.