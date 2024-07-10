США обязались выделить Украине крупную сумму для укрепления ПВО

США и союзники обязались дать Украине более 1 млрд долларов на усиление ПВО

Jens BÃ�ttner/dpa
Фото: Jens BÃ�ttner/dpa/Global Look Press

Соединенные Штаты и их союзники выделят свыше одного миллиарда долларов на укрепление систем противовоздушной обороны Украины. Об этом сообщило РИА «Новости», ссылаясь на совместное заявление США и их партнеров.

«Укрепляя противовоздушную оборону Украины, мы благодарны коалиции из более 50 стран, которая оказывает помощь в области безопасности», — указали в документе.

США поблагодарили за помощь в Инициативе немедленных действий по ПВО, в рамках которой союзники обещали выделить более одного миллиарда долларов для поддержки противовоздушной обороны Украины.

Также Североатлантический альянс совместно с киевскими властями разрабатывает совместную интегрированную архитектуру противовоздушной и противоракетной обороны, уточнили в заявлении. Как отметил глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, Запад тратит большие деньги на помощь Украине, потому что кризис в республике может вернуть НАТО статус «защитника» от угрозы с Востока.

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