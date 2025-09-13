Операторы FPV-дронов атаковали ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении

Российские операторы FPV-дронов нанесли удар по живой силе ВСУ и беспилотникам гексакоптерного типа на Краматорско-Дружковском направлении. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

По данным ведомства, перемещение пехоты обнаружили разведчики, они передали координаты операторам дронов.

«Двумя точными попаданиями противник был ликвидирован. Операторы дронов тараном уничтожили гексакоптер R-18, применяемый украинскими войсками для сброса боеприпасов», — рассказали в Минобороны.

В ведомстве отметили, что эта атака значительно снизила возможности противника по разведке и корректировке огня.

Российские бойцы начали использовать беспилотники «Орлан-10» в качестве воздушных такси для FPV-дронов. Это увеличивает радиус действия дронов-камикадзе для нанесения ударов по удаленным объектам ВСУ.