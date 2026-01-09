«На Киев летит все»: в ход пошли «Калибры», «Кинжалы» и сотни БПЛА. Главное о ночном ударе по Украине

Комбинированный удар «Кинжалами», «Калибрами» и «Геранями» нанесли по Украине

Российские вооруженные силы продолжают масштабный комбинированный удар по территории Украины, взрывы не стихают всю ночь. Украинские мониторинговые ресурсы сообщили о беспрецедентной по интенсивности атаке с использованием крылатых, гиперзвуковых ракет и беспилотников.

«Калибры» и «Калибры» заполнили Украину

По данным украинских источников, новая волна атак началась с пусков крылатых ракет «Калибр» с кораблей Черноморского флота. Ракетные удары следуют один за другим.

Почти одновременно на аэродроме Саваслейка в Нижегородской области зафиксировали активизацию авиационной группы: в воздух поднялись четыре истребителя МиГ-31К, способные нести гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал».

«Повышенная угроза запуска гиперзвуковых ракет „Кинжал“. Угроза удара аэробаллистических ракет во всех областях Украины», — предупредили украинские паблики.

Вскоре на Украине зафиксировали четвертую группу «Калибров», в которой около семи ракет.

«Герани» погрузили Киев во тьму

В Киеве продолжаются мощные взрывы. По предварительной информации, часть атак осуществляется с использованием ударных БПЛА «Герань». Сообщается о работе систем ПВО в ряде регионов. Украинские паблики отмечают, что Киев атаковали модифицированные дроны с увеличенным количеством взрывчатки.

Около 04:30 стало известно, что город погрузился во тьму.

«Сильный пожар на ТЭЦ‑6. На Киев летит все: баллистика, БПЛА, „Калибры“. Часть города без света», — написал украинский блогер Анатолий Шарий.

Информации о проблемах с электричеством подтвердил мэр столицы Виталий Кличко.

«В результате массированной атаки повреждена критическая инфраструктура. В некоторых районах города перебои с электроснабжением», — написал он.

Позднее Шарий написал, что ориентировочно по Киеву было выпущено до 12 баллистических ракет, около 25 «Калибров» и более более 200 БПЛА.

Удар по Львовской области: что это была за ракета?

Ранее военкоры распространили видео удара по Львовской областью, предположительно, «Орешником». Удар, по предварительным данным, произвели по железнодорожной инфраструктуре и объектам военной логистики в районе населенного пункта Стрый в Львовской области.

«Баллистическая ракета, атаковавшая Львов, летела со скоростью около 13 тысяч (!) километров в час», — написало позднее Воздушное командование «Запад» ВСУ.

Официально информацию о применении «Орешника» российские власти не подтверждали.