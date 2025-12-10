Российские ракетчики сбили летевший на Москву беспилотник

Дежурные системы ПВО уничтожили украинский беспилотник, летевший по направлению к Москве. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал столичный градоначальник.

В первой половине дня российские ракетчики сбили минимум пять БПЛА, летевших в сторону Москвы. Собянин проинформировал горожан, что на местах падения обломков дронов работают экстренные службы.

По данным Минобороны РФ, за прошедшую ночь над российским регионами сбили 20 украинских дронов, 16 из них — над территорией Брянской области.