Силы ПВО уничтожили 20 дронов ВСУ над регионами России за ночь

Средства противовоздушной обороны прошедшей ночью уничтожили 20 украинских БПЛА над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны .

Больше всего дронов ликвидировали над Брянской областью — 16 беспилотников.

«Два БПЛА — над территорией Калужской области», — заявили в министерстве.

По одному дрону уничтожили в Белгородской области и над территорией Московского региона.

За прошедшую неделю жертвами ударов с украинской стороны стали семь мирных жителей России. Ранения получили 58 человек, в том числе один ребенок. Больше всего пострадавших зафиксировали в Белгородской, Херсонской, Запорожской областях и Донецкой Народной Республике.