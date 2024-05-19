ВСУ обстреляли Белгородскую область из РСЗО «Ольха» | 360°

Важное 19 мая 2024, 20:25 ВСУ обстреляли Белгородскую область из РСЗО «Ольха» Минобороны: силы ПВО сбили над Белгородской областью ракету из «Ольхи» и 3 БПЛА РИА «Новости»

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Российские силы ПВО в 19:00 сбили над территорией Белгородской области выпущенную из РСЗО «Ольха» ракету и три беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Около 19:00 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением реактивной системы залпового огня „Ольха“ и БПЛА самолетного типа», — отметили в министерстве.

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Российские ракетчики сбили и перехватили один снаряд, выпущенный из РСЗО «Ольха» и три беспилотника, уточнили в министерстве.

При обстреле Шебекина пострадали 11 человек, среди них трое детей. У 15-летнего подростка осколочное ранение нижней конечности, у 12-летнего мальчика — контузия.