ВСУ обстреляли Белгородскую область из РСЗО «Ольха» | 360°

19 мая 2024, 20:25
ВСУ обстреляли Белгородскую область из РСЗО «Ольха»
Минобороны: силы ПВО сбили над Белгородской областью ракету из «Ольхи» и 3 БПЛА
Российские силы ПВО в 19:00 сбили над территорией Белгородской области выпущенную из РСЗО «Ольха» ракету и три беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
«Около 19:00 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением реактивной системы залпового огня „Ольха“ и БПЛА самолетного типа», — отметили в министерстве.
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Российские ракетчики сбили и перехватили один снаряд, выпущенный из РСЗО «Ольха» и три беспилотника, уточнили в министерстве.
При обстреле Шебекина пострадали 11 человек, среди них трое детей. У 15-летнего подростка осколочное ранение нижней конечности, у 12-летнего мальчика — контузия.
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