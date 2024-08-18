Российские мотострелки захватили 40 опорников ВСУ за сутки

Российские военные за сутки захватили 40 опорников ВСУ. Об этом РИА «Новости» рассказал начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

«В результате активных действий мотострелковые подразделения группировки войск „Запад“ улучшили положение по переднему краю и овладели 40 опорными пунктами противника», — заявил офицер.

За прошедшие сутки российские бойцы также ликвидировали 11 минометных расчетов ВСУ.

Кроме того, подразделения реактивной артиллерии нанесли групповой удар управляемыми снарядами по пункту временной дислокации подразделения 44-й механизированной бригады ВСУ в районе Купянск-Узловой. Бигма уточнил, что были уничтожены более 45 бойцов противника, а также две единицы автомобильной техники.

Ранее российские военные уничтожили барражирующим боеприпасом «Ланцет» технику ВСУ, передвигающуюся в Курской области. Местоположение противника обнаружили с помощью беспилотника Zala.

До этого расчет РСЗО «Торнадо-С» ликвидировал колонну вражеской бронетехники в курском приграничье.