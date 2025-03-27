Российские мотострелки взяли в клещи курское село Гуево

Российские военные взяли в клещи село Гуево в Курской области. Об этом РИА «Новости» рассказал офицер группировки.

«22-й мотострелковый полк группировки войск „Север“, развивая наступление в Курской области, овладел укрепленными позициями ВСУ и взял в клещи населенный пункт Гуево», — сказал он.

По словам офицера, российские штурмовики продвинулись вглубь фронта по направлению к северо-западным и северо-восточным окраинам села. Они окружили населенный пункт с двух сторон, а также перекрыли трассу, по которой ВСУ получали снабжение. Так бойцы ВС РФ полностью заблокировали украинских боевиков в Гуеве.

Кроме того, российская артиллерия «наносит ювелирно точные удары» по позициям ВСУ в районе спиртзавода. Видео агентство опубликовало в своем Telegram-канале.

Ранее появился ролик, в котором было видно, как бойцы ВС РФ взорвали трубу с 16 украинскими боевиками в ДНР. Противник глушил оттуда российские дроны и отказывался сдаться в плен. Кадры сняли летом 2024 года.