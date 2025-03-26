В ДНР российские военные взорвали трубу с бойцами ВСУ, засевшими в трубе и отказывающимися сдаваться в плен. Об этом сообщил RT со ссылкой на замкомандира отряда по военно-политической работе с позывным Черкес.

Российские военные провели операцию на Артемовском направлении в ДНР летом 2024 года. RT опубликовал видео.

«Военные взорвали трубу с засевшими в ней украинскими солдатами, которые отказались сдаваться в плен. После этого трубу взяли штурмом, уничтожив 16 военных ВСУ», — говорится в материале.

Черкес рассказал, что украинские боевики засели в трубе и оттуда глушили российские беспилотники. Им шесть раз предлагали сложить оружие. После этого боец с позывным Декор закинул внутрь трубы противотанковую мину, произошел взрыв и позицию ВСУ взяли штурмом.

Операцией руководил командир отряда с позывным Хан. Военнослужащего трижды награждали орденами Мужества. Его заместитель Черкес столько же раз был удостоен этой наградой.

Ранее Всероссийское казачье общество рассказало о подвиге погибшего в зоне спецоперации казака Владимира Попова с позывным Кедр.