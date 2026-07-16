Российские морпехи сорвали попытку диверсантов ВСУ пробраться в тыл

Российские морпехи уничтожили трех военнослужащих ВСУ, которые пытались проникнуть в тыл подразделений на Добропольском направлении в ДНР. Об этом рассказал командир роты 61-й гвардейской бригады морской пехоты с позывным Цезарь в беседе с РИА «Новости» .

Диверсанты пытались обойти российские позиции с фланга и выйти в тыл, однако не смогли даже приблизиться к переднему краю — их оперативно обнаружили и ликвидировали.

«По докладам было замечено трое военнослужащих, форма одежды которых отличалась. После этого подняли в воздух беспилотник, подтвердили, что это противник, и нанесли удар FPV-дроном», — рассказал командир.

Командир роты добавил, что украинские подразделения регулярно пытались направлять диверсионно-разведывательные группы в тыл российских войск. По таким целям военные применяли беспилотную авиацию.

Ранее войска беспилотных систем совместно с артиллеристами Южной группировки войск нанесли удар по пункту управления украинскими беспилотниками под Алексеево-Дружковкой.