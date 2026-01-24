РИА «Новости»: ВС России лишили ВСУ боеприпасов и провизии в Харьковской области

Минометчики из российской группировки «Север» успешно поразили точку выгрузки провизии и боеприпасов Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Это привело к тому, что украинские боевики на данном участке остались без снабжения, сообщило РИА «Новости» .

«С помощью роботизированного наземного комплекса противник осуществил доставку жизненно необходимых грузов», — сообщили в группировке войск «Север».

В результате точных минометных ударов вражеские силы в лесополосе лишились продовольствия и боеприпасов. Удар по точке подвоза нанесли минометчики 11-го танкового полка 11-го армейского корпуса.

Ранее расчеты БПЛА группировки войск «Запад» пресекли попытки контратак и доставки боеприпасов украинским силам в Харьковской области. Российские FPV-дроны и ударные беспилотники успешно уничтожают наземную роботизированную технику и пикапы ВСУ. Также ВС России уничтожили штаб и пункт дислокации ВСУ под Купянском.