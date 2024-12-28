«Уралвагонзавод» оценил подбитую на СВО западную технику как обычную

Технические специалисты «Уралвагонзавода» невысоко оценили подбитые в зоне специальной военной операции бронемашины и танки, переданные Украине странами Запада. Об этом представители концерна рассказали в беседе с РИА «Новости» .

Сотрудники оборонно-промышленного концерна, выпускающего в числе прочего танк «Армата», разобрали на части подбитый на СВО танк Leopard 2A6 немецкого производства.

В западной прессе ранее допускали — такие танки поступили на Украину из резервов армии Германии. В них, в отличие от экспортных вариантов, могли быть более современные и чувствительные приборы.

Однако представитель «Уралвагонзавода» рассказал, что при разборке мастера концерна ничего особенного в такой технике, с конструктивной точки зрения, не нашли.

Первые танки Leopard 2 различных модификаций ряд западных стран передал Украине весной 2023 года. Уже в середине июня Минобороны России доложило об уничтожении как минимум семи таких боевых машин.

В апреле 2024 года США признали, что российским войскам удалось захватить самый мощный вариант Leopard — ту самую модель 2А6.