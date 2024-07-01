Российские «Искандеры» ликвидировали шесть истребителей ВСУ

Fighterbomber: ВС РФ уничтожили шесть Су-27 ВСУ на военном аэродроме в Миргороде

Российские военные ликвидировали шесть истребителей ВСУ, базирующихся на военном аэродроме в Миргороде в Полтавской области. Видео удара опубликовал Telegram-канал Fighterbomber .

«Миргород. Налетай. Четыре Су-27 вышли в ангар. Два в решето», — заявили в публикации.

Также там отметили, что был уничтожен личный состав ВСУ, но число погибших украинских боевиков «никто пока сосчитать не может».

По предварительной информации, российские военные ударили по авиабазе с использованием оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». ВСУ могли применять истребители Су-27 для нанесения ракетных ударов по Крыму и приграничным территориям России.

Telegram-канал «Изнанка» отметил, что операторы российских дронов-разведчиков несколько дней наблюдали за перегоном техники на аэродроме, при возникновении значительного скопления самолетов передали данные ракетчикам. После уничтожения нескольких истребителей в ангарах ВСУ начался пожар.

Ранее Fighterbomber опубликовал кадры перехвата истребителя F-16 российским Су-27 над Балтийским морем.