Перехват истребителя F-16 российским Су-27 показали на видео

Летчик Су-27 успешно перехватил датский истребитель F-16 над Балтийским морем. Видео появилось в Telegram-канале FighterBomber.
Судя по кадрам, перехватчик выполнил боковое сближение с нарушителем границы и вынудил его изменить курс.
Накануне Telegram-канал объявил конкурс красивых перехватов самолетов и беспилотников ВСУ. Первым победителем стал пилот Су-27.
Ранее ВС России обрушили фугасную авиабомбу ФАБ-3000 на украинский пункт управления в поселке Нью-Йорк (старое название — Новгородское) в ДНР. В ходе атаки удалось уничтожить до 60 боевиков и четыре автомобиля ВСУ. Здание пункта управления оказалось полностью разрушено.