Перехват истребителя F-16 российским Су-27 показали на видео

FighterBomber показал кадры перехвата истребителя F-16 российским Су-27

Фото: Unsplash

Летчик Су-27 успешно перехватил датский истребитель F-16 над Балтийским морем. Видео появилось в Telegram-канале FighterBomber.

Судя по кадрам, перехватчик выполнил боковое сближение с нарушителем границы и вынудил его изменить курс.

Накануне Telegram-канал объявил конкурс красивых перехватов самолетов и беспилотников ВСУ. Первым победителем стал пилот Су-27.

Ранее ВС России обрушили фугасную авиабомбу ФАБ-3000 на украинский пункт управления в поселке Нью-Йорк (старое название — Новгородское) в ДНР. В ходе атаки удалось уничтожить до 60 боевиков и четыре автомобиля ВСУ. Здание пункта управления оказалось полностью разрушено.

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