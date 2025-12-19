Российские «Герани» массированным ударом вывели из строя энергетику Одессы

Российская армия нанесла массированный удар по ключевым объектам инфраструктуры в Одесской области, включая мосты, склады с оружием и энергообъекты. Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на собственные источники.

«Местные жители услышали больше 10 взрывов, сейчас там не меньше пяти пожаров в разных районах, выехали спецслужбы», — уточнили авторы канала.

По их информации, основной пришелся на военные базы с боеприпасами и объекты энергетики. В различных районах пропал свет, а над городом полыхает зарево.

Российские «Герани» бьют по мостам в Одесской области, через которые украинские боевики перевозят вооружение. В частности, не менее 40 ударных дронов ударили по мосту в Затоке и по электростанции в районе Поскот.

Украинские паблики пишут, что ВС России также атаковали железнодорожные узлы. Часть районов Одессы осталась не только без света, но и без водо- и теплоснабжения.

Ранее российские «Герани-2» атаковали мост в Одесской области, через который из Румынии перевозили оружие и боеприпасы для ВСУ.