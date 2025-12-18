В Одесской области ВС России ударили «Геранью-2», прервав логистику на Дунае

Российские войска атаковали «Геранью-2» мост в Одесской области, прервав логистику на Дунае. Об этом сообщил украинский Telegram-канал «Думская».

Удар пришелся по мосту у села Маяки, по которому проходит трасса, ведущая в Одессу из Румынии. Мост устоял, получив не сильные повреждения, но движение приостановили до восстановления дорожного полотна. Возникли пробки.

Если такие российские удары станут системными, то мост будет уничтожен. Это приведет к прекращению автомобильных поставок оружия и боеприпасов из Румынии на Украину.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что за минувшие сутки российские военные отработали КАБами по складскому помещению рядом с портом Черноморска, произошла детонация. ВС РФ целенаправленно били по припортовой логистике и складам в Одесской области.