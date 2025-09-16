Российские «Герани» атаковали инфраструктуру ВСУ под Киевом

«Герани» ударили по инфраструктуре ВСУ под Киевом. О последствиях сообщил Telegram-канал Readovka .

«По Василькову и другим „населенникам“ Киевской области отработали русские „Герани“. Целью стала военная инфраструктура ВСУ, а прилет пришелся по местному логистическому центру», — отметили авторы публикации.

По другим данным, в Василькове горит нефтебаза. Над городом поднимается густой черный дым. Жителей просят не открывать окна.

Несколько дней назад на нефтебазе вблизи города Васильков тоже прогремел мощный взрыв. Причина взрыва не уточнялась. На месте ЧП работали подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что системы ПВО Patriot американского производства оказались бесполезными в борьбе с российскими БПЛА «Герань». По его словам, США способны выпускать не более 60 ракет Patriot в месяц. В то же время Россия ежедневно атакует украинские военные объекты с помощью 500-800 дронов.