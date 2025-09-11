Зеленский признал неэффективность Patriot в борьбе с «Геранями»

Системы ПВО Patriot американского производства оказались бесполезными в борьбе с российскими БПЛА «Герань». Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский, его слова привело издание «РБК-Украина» .

«Системы Patriot Польше в борьбе с „Шахедами“ („Герань“ — прим. ред.) не помогут. И никому не помогут. Это оружие исключительно против баллистических ракет», — подчеркнул украинский лидер.

По его словам, Соединенные Штаты могут производить не более 60 ракет Patriot ежемесячно, тогда как Россия ежедневно наносит удары по военным объектам Украины с использованием 500-800 дронов.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские военные атаковали «Геранями» центр управления беспилотными системами Генштаба ВСУ в Киеве в 2024 году.