Сразу восемь аэропортов на юге России временно прекратили работу

Аэропорты Владикавказа, Грозного, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Ставрополя, Сочи и Тамбова ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в Telegram-канале сообщил представитель Росавиации.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», - отметили в пресс-службе.

Остальные аэропорты России работают штатно, уточнил представитель Росавиации.

Ранее в аэропорту Сочи задержали 26 рейсов. Были перенесены 13 на вылет и столько же — на прилет. Задержки на два часа и более зафиксировали на рейсах в Екатеринбург, Пермь, Курган. Сочинская воздушная гавань пока не принимает самолеты из Санкт-Петербурга, Сургута, Новокузнецка и Стамбула.

В России могут ввести меры поддержки пассажиров с детьми, беременных женщин и других уязвимых категорий граждан в случае задержки авиарейсов. Инициативу обсудили в Госдуме.