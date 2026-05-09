Операторы БПЛА группировки войск «Центр» в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне подняли в небо копию легендарного Знамени Победы. Алый стяг пролетел над освобожденными населенными пунктами — Красноармейском и Гришиным, сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны.

В военном ведомстве пояснили, что бойцы прикрепили знамя к беспилотным летательным аппаратам. После этого подняли их в воздух на высоту более 150 метров и развернули Знамя Победы. Алый стяг можно было увидеть со всех точек.

Штурмовики «Центра» также установили копии Знамени Победы на зданиях в Гришине. Проведенная патриотическая акция продемонстрировала не только преемственность поколений, но и возвращение мирной жизни в Донбасс. Живущие здесь люди снова смогут отмечать День Победы, никто им не помешает.

Ранее бойцы группировки войск «Днепр» с помощью FPV-дрона возложили букет красных гвоздик и венок к Могиле Неизвестного солдата в Херсонской области. Памятник обнаружили в ходе воздушной разведки.