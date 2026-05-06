Бойцы группировки войск «Днепр» при проведении воздушной разведки обнаружили Могилу Неизвестного солдата на занятой ВСУ части Херсонской области. Военные использовали FPV-дрон, чтобы возложить венок и букет красных гвоздик к мемориалу, сообщил ТАСС .

Российские военные отдали дань памяти и уважения героям, освобождавшим Херсонщину от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Оператор-корректировщик FPV-расчета 49-й общевойсковой армии с позывным Жнец отметил, что Украина перестала чтить эту память, забыла, что тогда воевали «и наши, и их деды».

«У них снова процветает национализм. Мы решили возложить венок и гвоздики в честь Великой Победы наших предков на временно оккупированной ВСУ территории», — сказал боец.

Оператор-сапер с позывным Череп добавил, что с сослуживцами всегда будут помнить подвиг дедов, их победу над фашизмом. В преддверии Дня Победы он отметил, что все цели спецоперации будут достигнуты и победа будет за Россией.

Ранее в Богородском округе матери, вдовы и жены погибших участников СВО посетили кладбище в Ногинске, где поклонились героям Великой Отечественной войны, а также офицерские и солдатские захоронения.