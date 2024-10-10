Посольство РФ в США предупредило о провокациях Украины с применением химоружия

Украина при поддержке Запада попытается устроить провокацию с использованием химического оружия и дискредитировать Россию. Посольство России в США сообщило об этом журналу Newsweek .

«Стало известно, что украинская сторона при активном содействии западных стран планирует совершить серию провокаций в зоне СВО, направленных против России, в том числе с применением химического оружия», — заявили дипломаты.

По информации посольства, киевский режим сосредоточился на фальсификации доказательной базы для обвинения России в нарушении положений Конвенции о запрещении химического оружия. Для этого страны НАТО передали более 70 технических устройств выявления токсичных веществ и обучили местных силовиков фальсификации результатов анализов. Дипломаты призвали власти США оценить риски и прекратить поддерживать украинские провокации.

Россия обнародовала на 107-й сессии исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия доказательства использования Украиной химического оружия. Постпред при ОЗХО и посол в Нидерландах Владимир Тарабрин показал коллегам фото- и видеоподтверждения.