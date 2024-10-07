На Украине готовили провокации с применением химоружия, в том числе на территории российского приграничья — в Судже. Военный эксперт Евгений Михайлов на стриме с ведущей 360.ru Региной Ореховой напомнил, что киевский режим не впервые использует запрещенные методы, однако теперь в ход пошли современные американские разработки.

«На самом деле, то, что Украина применяет химоружие, не секрет. Давно даже на других участках фронта отмечалось использование тех или иных газов. Сейчас они начинают мудрить и действительно использовать американское химическое оружие для противодействия российским военным. Это нужно, конечно, документировать, готовить под новые трибуналы», — заметил он.

Михайлов напомнил о недавнем заявлении украинского депутата о вероятности применения боевых вирусов в Мариуполе, если бы туда не успели российские военные.

«До 30% населения России прямо в начале боевых действий погибло бы. Когда я был в Мариуполе, то видел эти документы. <…> Действительно, мы не дали этого сделать», — подчеркнул военный эксперт.

В США, допустил собеседник 360.ru, опасаются предоставлять украинцам «какую-то биологию» на фоне планов о мирных решениях конфликта. К тому же, американцы сейчас заняты ситуацией с Израилем.

«А так это, конечно, фашисты. С ними надо [идти] в трибунал», — заключил Михайлов.