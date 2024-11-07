Российским десантникам из группировки войск «Север» удалось взять штурмом опорный пункт ВСУ в Суджанском районе Курской области. Видео от первого лица опубликовало РИА «Новости» .

При разведке и доразведке с воздуха удалось вскрыть систему обороны и огневые средства украинской армии. Российские подразделения улучшили положение по переднему краю.

Накануне депутат Верховной рады Марьяна Безуглая обвинила главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в подготовке плана по выводу украинской группировки из Курской области.

В День народного единства президент Владимир Путин, встретившись с активистами военно-патриотического центра «Вымпел», пообещал, что регион скоро зачистят от украинских боевиков, и добавил, что после этого потребуется активная помощь волонтерских организаций.