Российские десантники захватили опорный пункт ВСУ в Курской области

Фото: РИА «Новости»

Российским десантникам из группировки войск «Север» удалось взять штурмом опорный пункт ВСУ в Суджанском районе Курской области. Видео от первого лица опубликовало РИА «Новости».

При разведке и доразведке с воздуха удалось вскрыть систему обороны и огневые средства украинской армии. Российские подразделения улучшили положение по переднему краю.

Накануне депутат Верховной рады Марьяна Безуглая обвинила главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в подготовке плана по выводу украинской группировки из Курской области.

В День народного единства президент Владимир Путин, встретившись с активистами военно-патриотического центра «Вымпел», пообещал, что регион скоро зачистят от украинских боевиков, и добавил, что после этого потребуется активная помощь волонтерских организаций.

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