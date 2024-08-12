Минобороны: ВДВ сообщили об уничтожении пехоты ВСУ недалеко от Часова Яра

Российские десантники группировки войск «Днепр» ВС РФ ликвидировали минометный расчет ВСУ на правобережье Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны России, передало РИА «Новости» .

«Расчет 152-миллиметрового орудия „Гиацинт-Б“ артиллеристов-десантников группировки „Днепр“ нанес артиллерийский удар и уничтожил миномет ВСУ вместе с расчетом и привезенным недавно новым боекомплектом», — заявили в ведомстве.

В министерстве отметили, что цель находилась на правом берегу Днепра на херсонском направлении. Операторы беспилотников подтвердили поражение цели. Когда задачу выполнили, артиллеристы-десантники замаскировали свое оружие и ушли в укрытие.

Ранее тульские десантники выбили боевиков ВСУ с ряда позиций около населенного пункта Переездное на Северском направлении в ДНР. Сначала бойцы выполнили аэроразведку, а потом подавили огневые точки авиацией и артиллерией.

В марте Минобороны РФ опубликовало видео с работой артиллеристов Южной группировки войск, которые накрыли огнем украинские опорные пункты на Донецком направлении. Как отметили в ведомстве, операторы ударных дронов-камикадзе с точностью поражают боевиков ВСУ на переднем крае линии боевого соприкосновения.