Российский десант выбил ВСУ с позиции в районе Переездного в ДНР

Минобороны: тульские десантники выбили украинских боевиков с позиций в ДНР

Фото: РИА «Новости»

Тульские десантники выбили украинских боевиков с некоторых позиций в районе населенного пункта Переездное на Северском направлении в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны.

«Штурмовые группы тульских десантников успешно выполнили боевую задачу по овладению позициями украинских формирований и улучшению положения по переднему краю», — указали в обойном ведомстве.

Сначала российские десантники выполнили аэроразведку, затем подавили огневые точки авиацией и артиллерией.

Наводчик-оператор БМД-2 с позывным Орел рассказал, что его группа двигалась в колонне не более трех машин. Впереди был танк с тралом, который расчищал путь к опорному пункту украинских боевиков. Пока  пехота спешивалась, Орел открывал огонь из автоматической пушки по противнику.

По данным Минобороны, российские расчеты РСЗО «Град» 20-й группировки войск «Запад» активно ведут огонь по выявленным целям и командным пунктам ВСУ в зоне спецоперации. Украинские подразделения несут потери, из-за чего им приходится отступать малыми группами.

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