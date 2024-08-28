Российские десантники разнесли станцию РЭБ ВСУ на правом берегу Днепра
Бойцы ВС РФ установили рекорд СВО по дальности, уничтожив «Корнетом» РЭБ ВСУ
Российские десантники из группировки «Днепр» уничтожили пункт радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил Украины с расстояния более восьми километров. Командир расчета противотанкового ракетного комплекса «Корнет» с позывным Грек сообщил об этом РИА «Новости».
В одном из домов на правом берегу Днепра разведчики засекли украинскую станцию РЭБ, которая мешала запускать беспилотники.
Расчет выдвинулся на берег Кинбурнской косы и выпустил ракету. Офицер сообщил агентству, что десантники поразили цель и поставили рекорд дальности стрельбы из ПТРК «Корнет».
«Слухи ходят уже, что на водной глади ракета летит меньше, но все здесь зависит от, так сказать, тонкостей и практики, наверное. От установки и ракеты. <…> Отработали, уничтожили точку с РЭБ. Выполнили задачу. Стреляли на 8150 метров», — сказал он.
В ДНР российские военные взяли под контроль населенный пункт Орловка, сообщили «Известия». Участвовавших в операции бойцов представят к награде.