Российские десантники разнесли станцию РЭБ ВСУ на правом берегу Днепра

Российские десантники из группировки «Днепр» уничтожили пункт радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил Украины с расстояния более восьми километров. Командир расчета противотанкового ракетного комплекса «Корнет» с позывным Грек сообщил об этом РИА «Новости» .

В одном из домов на правом берегу Днепра разведчики засекли украинскую станцию РЭБ, которая мешала запускать беспилотники.

Расчет выдвинулся на берег Кинбурнской косы и выпустил ракету. Офицер сообщил агентству, что десантники поразили цель и поставили рекорд дальности стрельбы из ПТРК «Корнет».

«Слухи ходят уже, что на водной глади ракета летит меньше, но все здесь зависит от, так сказать, тонкостей и практики, наверное. От установки и ракеты. <…> Отработали, уничтожили точку с РЭБ. Выполнили задачу. Стреляли на 8150 метров», — сказал он.

В ДНР российские военные взяли под контроль населенный пункт Орловка, сообщили «Известия». Участвовавших в операции бойцов представят к награде.