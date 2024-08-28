Российские десантники разнесли станцию РЭБ ВСУ на правом берегу Днепра

Бойцы ВС РФ установили рекорд СВО по дальности, уничтожив «Корнетом» РЭБ ВСУ

Фото: РИА «Новости»

Российские десантники из группировки «Днепр» уничтожили пункт радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил Украины с расстояния более восьми километров. Командир расчета противотанкового ракетного комплекса «Корнет» с позывным Грек сообщил об этом РИА «Новости».

В одном из домов на правом берегу Днепра разведчики засекли украинскую станцию РЭБ, которая мешала запускать беспилотники.

Расчет выдвинулся на берег Кинбурнской косы и выпустил ракету. Офицер сообщил агентству, что десантники поразили цель и поставили рекорд дальности стрельбы из ПТРК «Корнет».

«Слухи ходят уже, что на водной глади ракета летит меньше, но все здесь зависит от, так сказать, тонкостей и практики, наверное. От установки и ракеты. <…> Отработали, уничтожили точку с РЭБ. Выполнили задачу. Стреляли на 8150 метров», — сказал он.

В ДНР российские военные взяли под контроль населенный пункт Орловка, сообщили «Известия». Участвовавших в операции бойцов представят к награде.

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