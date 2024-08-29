Российские десантники отбили атаку украинских FPV-дронов на Кинбурнскую косу

Российские десантники отразили атаку украинских беспилотников на Кинбурнской косе. Бойцы ВС РФ обезвредили FPV-дроны с помощью стрелкового оружия и дронового ружья, сообщил РИА «Новости» один из военнослужащих.

«Вражеская FPV. В основном такие летают. Именно с зарядами. С помощью дронового ружья и АК-12 возможно сбить ее. В день по 10, по 15, по 20 штук. Разные бывают дни», — сказал военный.

Десантники группировки войск «Днепр» рассказали, что большинство направленных на их позиции беспилотников останавливали системами радиоэлектронной борьбы, однако некоторым удавалось обойти систему обороны и приблизиться к позициям. В таких случаях военные обезвреживали их при помощи дробовиков, стрелкового оружия и дронобойных ружей «Кентавр».

Одну из таких атак военные отбили во время разговора с журналистами. Они ликвидировали все выпущенные FPV-дроны.

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