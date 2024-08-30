Российские артиллеристы уничтожили танк ВСУ в Курской области

Алаудинов: российская артиллерия подбила танк ВСУ на Курском направлении

Фото: РИА «Новости»

Российские артиллеристы подбили танк ВСУ на Курском направлении. Подразделения противника понесли очень большие потери, заявил замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.

«Под корректировку наших ребят артиллерия подбила один танк, получается, и отряд „Аида“ подбил две боевые бронированные машины», — сказал он.

Алаудинов отметил, что участок на Курском направлении находится под контролем бойцов спецназа «Ахмат». При этом остается беспокойство по поводу оставшихся ресурсов противника, который может «нанести удар исподтишка».

По данным Минобороны, за сутки ВСУ потеряли на Курском направлении более 400 военнослужащих. Также ВС России уничтожили бронетранспортер, артиллерийское орудие, установку РСЗО и 17 автомобилей.

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