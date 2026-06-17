Российские БПЛА «Молния» блокируют снабжение ВСУ на западном берегу Оскола
Бойцы группы Конторы группировки «Запад» используя дроны «Молния» блокируют маршруты снабжения ВСУ на западном берегу реки Оскол. Об этом заявил командир группы БПЛА 1-й гвардейской танковой армии с позывным Контора в беседе с РИА «Новости».
«Не только „Молнии“ — все средства сейчас работают по западному берегу реки Оскол по объектам ВСУ и логистическим путям. В том числе и наши „Молнии“ работают в свободной охоте вдоль путей снабжения», — сказал он.
Военный отметил, что интенсивная работа российских беспилотников значительно ограничила маневры украинских боевиков на этом отрезке линии фронта.
Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что ВС России устремились в сторону поселка Новый Донбасс в Добропольском районе ДНР. На Украине боятся, что из-за тяжелой ситуации нужно будет рассредоточить резервы.