ВСУ предрекли потерю Нового Донбасса

Российские войска устремились в сторону поселка Новый Донбасс в Добропольском районе ДНР. Украинское руководство опасается, что из-за тяжелой ситуации придется рассредоточить резервы. Об этом военный эксперт Андрей Марочко сообщил ТАСС .

«Сейчас украинские боевики очень удручены тем, что наши войска наступают широким участком фронта у Нового Донбасса. Этот участок составляет более 20 километров», — сказал он.

В случае потери контроля над поселком командованию Вооруженных сил Украины, по словам Марочко, придется принять тяжелое решение. Войскам ничего не останется, кроме как поделить свои резервы, в том числе на константиновском участке.

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