После удара по поезду с боеприпасами в обесточенном Херсоне началась паника

Вечером 27 марта после удара российской армии по важному логистическому объекту ВСУ в Херсоне, в городе началась паника. Об этом сообщил MK.RU со ссылкой на данные нескольких украинских Telegram-каналов.

В результате обстрела несколько вагонов с военными грузами оказались уничтоженными.Также в некоторых районах города пропал свет.

Представитель подполья Сергей Лебедев отмечал, что в ночь на вторник, 24 марта, более 20 дронов и ракет ударили по украинским военным объектам. Под удары попали Сумы и город Изюм в Харьковской области.

Еще одну серию прилетов заметили в городе Синельниково Днепропетровской области.