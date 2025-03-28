После удара по поезду с боеприпасами в обесточенном Херсоне началась паника

Вечером 27 марта после удара российской армии по важному логистическому объекту ВСУ в Херсоне, в городе началась паника. Об этом сообщил MK.RU со ссылкой на данные нескольких украинских Telegram-каналов.
В результате обстрела несколько вагонов с военными грузами оказались уничтоженными.Также в некоторых районах города пропал свет.
Представитель подполья Сергей Лебедев отмечал, что в ночь на вторник, 24 марта, более 20 дронов и ракет ударили по украинским военным объектам. Под удары попали Сумы и город Изюм в Харьковской области.
Еще одну серию прилетов заметили в городе Синельниково Днепропетровской области.
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