Российские бойцы за сутки заняли 48 зданий в Красном Лимане
Минобороны: бойцы «Запада» заняли 48 зданий за сутки в Красном Лимане
Подразделения 67-й мотострелковой дивизии 25-й армии группировки войск «Запад» заняли 48 зданий и четыре опорных пункта ВСУ в Красном Лимане. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Также на территории города уничтожили склад боеприпасов, американский бронеавтомобиль HMMWV и два наземных робототехнических комплекса. Противник потерял более 40 человек убитыми.
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы подразделений группировки «Запад» на Краснолиманском направлении. Операторы FPV-перехватчиков уничтожили несколько вражеских беспилотников, расчет орудия «Гиацинт-Б» 25-й общевойсковой армии ликвидировал пункт управления украинскими БПЛА.