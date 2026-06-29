Российские бойцы за сутки заняли 48 зданий в Красном Лимане

Минобороны: бойцы «Запада» заняли 48 зданий за сутки в Красном Лимане

Фото: РИА «Новости»

Подразделения 67-й мотострелковой дивизии 25-й армии группировки войск «Запад» заняли 48 зданий и четыре опорных пункта ВСУ в Красном Лимане. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Также на территории города уничтожили склад боеприпасов, американский бронеавтомобиль HMMWV и два наземных робототехнических комплекса. Противник потерял более 40 человек убитыми.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы подразделений группировки «Запад» на Краснолиманском направлении. Операторы FPV-перехватчиков уничтожили несколько вражеских беспилотников, расчет орудия «Гиацинт-Б» 25-й общевойсковой армии ликвидировал пункт управления украинскими БПЛА.

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