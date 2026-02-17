Российские бойцы за несколько часов уничтожили около 80 украинских дронов
Дежурные средства ПВО за четыре часа ликвидировали около 80 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Отчет ведомства затрагивает временной промежуток с 20:00 до 24:00. За это время зенитчики сбили 76 дронов ВСУ.
Над акваторией Черного моря сбили 26 БПЛА, в Краснодарском крае — 24 дрона.
Также за четыре часа над акваторией Азовского моря ликвидировали 15 беспилотников противника. Над полуостровом Крым уничтожили шесть дронов. По два БПЛА сбили в Белгородской и Воронежской областях, в Адыгее сбили один беспилотник.
Ранее жители Геленджика и Анапы сообщили о взрывах в небе. Местные жители слышали не менее шести взрывов.
Угрозу атаки БПЛА объявили в Сочи. В аэропорту ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.