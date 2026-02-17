Российские бойцы за несколько часов уничтожили около 80 украинских дронов

Дежурные средства ПВО за четыре часа ликвидировали около 80 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ .

Отчет ведомства затрагивает временной промежуток с 20:00 до 24:00. За это время зенитчики сбили 76 дронов ВСУ.

Над акваторией Черного моря сбили 26 БПЛА, в Краснодарском крае — 24 дрона.

Также за четыре часа над акваторией Азовского моря ликвидировали 15 беспилотников противника. Над полуостровом Крым уничтожили шесть дронов. По два БПЛА сбили в Белгородской и Воронежской областях, в Адыгее сбили один беспилотник.

Ранее жители Геленджика и Анапы сообщили о взрывах в небе. Местные жители слышали не менее шести взрывов.

Угрозу атаки БПЛА объявили в Сочи. В аэропорту ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.