Угрозу атаки БПЛА объявили в Сочи: воют сирены, аэропорт закрыли

Угрозу атаки украинских дронов объявили в Сочи. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин в своем телеграм-канале .

«Если вы находитесь дома, не подходите к окнам, укройтесь в комнате, окна которой не выходят на море», — написал он.

В центре города включили сирены, они непрерывно звучат уже больше получаса. Кроме того, в районе железнодорожного вокзала слышны и речевые предупреждения от опасности. Как рассказали 360.ru местные жители, было слышно несколько хлопков, один из которых им показался достаточно мощным. Жители микрорайонов КСМ и Макаренко пожаловались на внезапное отключение электричества.

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту курорта.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении Росавиации.

В ночь на воскресенье, 15 февраля, украинские беспилотники уже сбивали над Сочи. Прошунин назвал ночную атаку одной из самых продолжительных и массированных.